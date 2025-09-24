Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині виникли масштабні пожежі через дронові атаки

На Харківщині виникли масштабні пожежі через дронові атаки

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 08:21
Атака дронів на Харків 23 вересня — в місті та в області виникли пожежі
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині внаслідок нічних атак ударних російських безпілотників спалахнули численні пожежі. Внаслідок російської атаки є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини

Реклама
Читайте також:

На Харківщині виникли масштабні пожежі через дронові атаки

У Харкові, зокрема в Холодногірському районі, загорілися чотири об'єкти: палала будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти, пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Зафіксовано одного постраждалого.

Харків обстріли
Рятувальники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У Чугуївському районі в селі Бугаївка вогонь охопив житловий будинок і господарчі споруди. У Чугуєві за двома адресами горіли житло, гараж і легкові авто, є ще одна травмована особа.

Обстріли Харківської області
Гасіння пожежі у Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків ударів залучені підрозділи та техніка ДСНС, рятувальники продовжують працювати на місцях ураження.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, Одеська область опинилась під російською атакою. Зокрема, в Одесі постраждали кілька житлових багатоквартирних будинків та навчальний заклад.

А в Запоріжжі 23 вересня внаслідок російської атаки були знищені кілька цивільних автівок, загинула людина та є поранені. 

пожежа ДСНС вибух Харківська область Харків війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації