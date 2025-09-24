Атака дронів на Харків 23 вересня — в місті та в області виникли пожежі

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині внаслідок нічних атак ударних російських безпілотників спалахнули численні пожежі. Внаслідок російської атаки є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

На Харківщині виникли масштабні пожежі через дронові атаки

У Харкові, зокрема в Холодногірському районі, загорілися чотири об'єкти: палала будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти, пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Зафіксовано одного постраждалого.

Рятувальники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У Чугуївському районі в селі Бугаївка вогонь охопив житловий будинок і господарчі споруди. У Чугуєві за двома адресами горіли житло, гараж і легкові авто, є ще одна травмована особа.

Гасіння пожежі у Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків ударів залучені підрозділи та техніка ДСНС, рятувальники продовжують працювати на місцях ураження.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, Одеська область опинилась під російською атакою. Зокрема, в Одесі постраждали кілька житлових багатоквартирних будинків та навчальний заклад.

А в Запоріжжі 23 вересня внаслідок російської атаки були знищені кілька цивільних автівок, загинула людина та є поранені.