Атака дронов на Харьков 23 сентября — в городе и в области возникли пожары

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

На Харьковщине в результате ночных атак ударных российских беспилотников вспыхнули многочисленные пожары. В результате российской атаки есть травмированные.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

На Харьковщине возникли масштабные пожары из-за дроновых атак

В Харькове, в частности в Холодногорском районе, загорелись четыре объекта: горело здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты, повреждены частные дома и автомобили. Зафиксирован один пострадавший.

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Чугуевском районе в селе Бугаевка огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки. В Чугуеве по двум адресам горели жилье, гараж и легковые авто, есть еще один травмированный человек.

Тушение пожара в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

К ликвидации последствий ударов привлечены подразделения и техника ГСЧС, спасатели продолжают работать на местах поражения.

Напомним, вчера, 23 сентября, Одесская область оказалась под российской атакой. В частности, в Одессе пострадали несколько жилых многоквартирных домов и учебное заведение.

А в Запорожье 23 сентября в результате российской атаки были уничтожены несколько гражданских автомобилей, погиб человек и есть раненые.