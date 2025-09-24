Атака дронов на Харьков 23 сентября — в городе и в области возникли пожары

На Харьковщине возникли масштабные пожары из-за дроновых атак
На Харьковщине в результате ночных атак ударных российских беспилотников вспыхнули многочисленные пожары. В результате российской атаки есть травмированные.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На Харьковщине возникли масштабные пожары из-за дроновых атак
В Харькове, в частности в Холодногорском районе, загорелись четыре объекта: горело здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты, повреждены частные дома и автомобили. Зафиксирован один пострадавший.
В Чугуевском районе в селе Бугаевка огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки. В Чугуеве по двум адресам горели жилье, гараж и легковые авто, есть еще один травмированный человек.
К ликвидации последствий ударов привлечены подразделения и техника ГСЧС, спасатели продолжают работать на местах поражения.
Напомним, вчера, 23 сентября, Одесская область оказалась под российской атакой. В частности, в Одессе пострадали несколько жилых многоквартирных домов и учебное заведение.
А в Запорожье 23 сентября в результате российской атаки были уничтожены несколько гражданских автомобилей, погиб человек и есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!