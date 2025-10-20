Відео
Головна Харків На Харківщині внаслідок атак Росії є загиблий та постраждалі

На Харківщині внаслідок атак Росії є загиблий та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:10
Оновлено: 10:08
Обстріли Харківської області — зруйновано житло та цивільну інфраструктуру
Пожежа на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися шість населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення, серед них — дитина.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки російських атак по Харківщині

У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув 71-річний чоловік, ще один, 72-річний місцевий житель, зазнав поранень. У селі Орілька Лозівської громади травмована 42-річна жінка. Крім того, 52-річний чоловік, 19-річна дівчина та 11-річна дитина дістали гостру реакцію на стрес.

null
Руїни будинку. Фото: ДСНС Харківщини

Як уточнив Синєгубов, ворог активно застосовував різні типи озброєння, серед яких чотири авіабомби КАБ, два безпілотники типу "Молнія" та ще два БпЛА невстановленого типу.

Харківська область обстріли
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Харківшини

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру у кількох районах області. У Лозівському районі снаряди влучили в приватний будинок у селі Орілька, у Богодухівському — пошкоджено адміністративну будівлю в селищі Золочів.

В Ізюмському районі зруйновано автомобіль у Гороховатці, ще один транспортний засіб постраждав у селі Приморське Чугуївського району.

Тим часом у транзитному евакуаційному пункті Лозової за останню добу прийняли 160 людей, з яких 70 залишаються на місці. Загалом із початку його роботи там зареєстрували 8423 особи.

Що відбувається на фронті на Харківському напрямку

Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними обласного керівництва, протягом доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських військ поблизу Вовчанська, Тихого, Кам’янки, а також у напрямку Дворічанського та Бологівки. На Куп’янському напрямку наші сили відбили чотири спроби штурму у бік села Піщане.

Нагадаємо, також на Сумщині через російський обстріл залізниці у понеділок, 20 жовтня, затримується низка поїздів. 

Також Росія масовано атакувала Дніпропетровщину в ніч проти 20 жовтня. 

Харківська область обстріли дрони війна постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
