Обстрелы Харьковской области — разрушено жилье и гражданская инфраструктура

На Харьковщине в результате атак России есть погибший — детали
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди них — ребенок.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Последствия российских атак по Харьковской области
В поселке Купянск-Узловой Купянской громады погиб 71-летний мужчина, еще один, 72-летний местный житель, получил ранения. В селе Орелька Лозовской громады травмирована 42-летняя женщина. Кроме того, 52-летний мужчина, 19-летняя девушка и 11-летний ребенок получили острую реакцию на стресс.
Как уточнил Синегубов, враг активно применял различные типы вооружения, среди которых четыре авиабомбы КАБ, два беспилотника типа "Молния" и еще два БпЛА неустановленного типа.
В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области. В Лозовском районе снаряды попали в частный дом в селе Орелька, в Богодуховском — повреждено административное здание в поселке Золочев.
В Изюмском районе разрушен автомобиль в Гороховатке, еще одно транспортное средство пострадало в селе Приморское Чугуевского района.
Между тем в транзитном эвакуационном пункте Лозовой за последние сутки приняли 160 человек, из которых 70 остаются на месте. Всего с начала его работы там зарегистрировали 8423 человека.
Что происходит на фронте на Харьковском направлении
Ситуация на фронте остается напряженной. По данным областного руководства, в течение суток зафиксировано 168 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции украинских войск вблизи Волчанска, Тихого, Каменки, а также в направлении Двуречанского и Бологовки. На Купянском направлении наши силы отбили четыре попытки штурма в сторону села Песчаное.
Напомним, также на Сумщине из-за российского обстрела железной дороги в понедельник, 20 октября, задерживается ряд поездов.
Также Россия массированно атаковала Днепропетровскую область в ночь на 20 октября.
Читайте Новини.LIVE!