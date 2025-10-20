Обстрелы Харьковской области — разрушено жилье и гражданская инфраструктура

Пожар на Харьковщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия российских атак по Харьковской области

В поселке Купянск-Узловой Купянской громады погиб 71-летний мужчина, еще один, 72-летний местный житель, получил ранения. В селе Орелька Лозовской громады травмирована 42-летняя женщина. Кроме того, 52-летний мужчина, 19-летняя девушка и 11-летний ребенок получили острую реакцию на стресс.

Руины дома. Фото: ГСЧС Харьковщины

Как уточнил Синегубов, враг активно применял различные типы вооружения, среди которых четыре авиабомбы КАБ, два беспилотника типа "Молния" и еще два БпЛА неустановленного типа.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области. В Лозовском районе снаряды попали в частный дом в селе Орелька, в Богодуховском — повреждено административное здание в поселке Золочев.

В Изюмском районе разрушен автомобиль в Гороховатке, еще одно транспортное средство пострадало в селе Приморское Чугуевского района.

Между тем в транзитном эвакуационном пункте Лозовой за последние сутки приняли 160 человек, из которых 70 остаются на месте. Всего с начала его работы там зарегистрировали 8423 человека.

Что происходит на фронте на Харьковском направлении

Ситуация на фронте остается напряженной. По данным областного руководства, в течение суток зафиксировано 168 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции украинских войск вблизи Волчанска, Тихого, Каменки, а также в направлении Двуречанского и Бологовки. На Купянском направлении наши силы отбили четыре попытки штурма в сторону села Песчаное.

Напомним, также на Сумщине из-за российского обстрела железной дороги в понедельник, 20 октября, задерживается ряд поездов.

Также Россия массированно атаковала Днепропетровскую область в ночь на 20 октября.