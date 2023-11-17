На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежну частину
На Харківщині в результаті російських ударів постраждав житловий сектор та пожежно-рятувальна частина. Загалом протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини
Близько 03:20 17 листопада ворог обстріляв поселок Куп'янськ-Узловий. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, відбулося загорання.
У Куп'янську російські боєприпаси пошкодили три приватні будинки та дві господарські споруди.
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Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
За даними прокуратури, о 21:30 російські військовослужбовці обстріляли смт Борова Ізюмського району.
"Пошкоджено будівлі, техніку пожежної частини та житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив з РСЗВ "Смерч", — розповідають у прокуратурі.
Під ворожим вогнем перебували також Ветеринарне Харківського району, Огірцево, Волчанськ і Нестерно Чугуївського району, Двурічна, Синьковка, Петропавлівка, Іванівка, Кисловка Куп'янського району.
За попередньою інформацією, мирні мешканці протягом доби від російських обстрілів не постраждали.
Нагадаємо, що частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу з боку загарбників.
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