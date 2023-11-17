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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежну частину

17 листопада 2023 15:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежну частину
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС України / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині в результаті російських ударів постраждав житловий сектор та пожежно-рятувальна частина. Загалом протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Близько 03:20 17 листопада ворог обстріляв поселок Куп'янськ-Узловий. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, відбулося загорання.

У Куп'янську російські боєприпаси пошкодили три приватні будинки та дві господарські споруди.

  • Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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За даними прокуратури, о 21:30 російські військовослужбовці обстріляли смт Борова Ізюмського району. 

"Пошкоджено будівлі, техніку пожежної частини та житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив з РСЗВ "Смерч", — розповідають у прокуратурі. 

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС України / Telegram

Під ворожим вогнем перебували також Ветеринарне Харківського району, Огірцево, Волчанськ і Нестерно Чугуївського району, Двурічна, Синьковка, Петропавлівка, Іванівка, Кисловка Куп'янського району.

За попередньою інформацією, мирні мешканці протягом доби від російських обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, що частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу з боку загарбників

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