На Харьковщине в результате вражеских обстрелов повреждена пожарная часть

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В Харьковской области в результате российских ударов пострадал жилищный сектор и пожарно-спасательная часть. В течение суток под огнем оккупантов находились по меньшей мере 17 населенных пунктов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Около 03:20 17 ноября враг обстрелял поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела был поврежден частный дом, произошло возгорание.

В Купянске российские боеприпасы повредили три частных дома и два хозяйственных постройки.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

По данным прокуратуры, в 21:30 российские военнослужащие обстреляли пгт Боровая Изюмского района.

"Повреждены здания, техника пожарной части и жилые дома. По предварительным данным, враг бил из РСЗО "Смерч", — рассказывают правоохранители.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Под вражеским огнем находились также Ветеринарное Харьковского района, Огиревце, Волчанск и Нестерно Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Купянского района.

По предварительной информации, мирные жители в течение суток от обстрелов не пострадали.

Напомним, что часть Херсона обесточена в результате обстрела со стороны захватчиков.

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