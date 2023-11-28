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На Харківщині водій наїхав на військових і втік з місця ДТП

28 листопада 2023 13:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині водій наїхав на військових і втік з місця ДТП
Автомобіль після ДТП. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Тепер поліція може йому інкримінувати одразу два злочини.

Про це повідомила поліція Харківської області.

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"Водій Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf", — говориться у повідомленні.

Після скоєння ДТП водій втік з місця події. Він не зробив нічого, щоб допомогти постраждалим.

Один з військових помер на місці, другий опинився у лікарні і перебуває там уже кілька днів після аварії.

ДТП
Пошкоджений внаслідок ДТП автомобіль. Фото: Національна поліція

Зловмисника упіймали

Поліцейські встановили особу водія. Ним виявився 29-річний чоловік. Варто зазначити, що він вже кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі його затримано. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

ДТП
Автомобіль після ДТП. Фото: Національна поліція
ДТП
Автомобіль з пошкодженим капотом. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що 27 листопада у Львові на вулиці Княгині Ольги сталася ДТП. Водій легковика, аби не наїхати на двох скутеристів, які стояли посеред дороги, став екстрено гальмувати, але не впорався з керуванням і в'їхав у бордюр, пошкодивши колесо.

Нагадуємо, що у столиці України сталася жахлива ДТП. У суботу, 25 листопада, автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого загинула сімейна пара, а діти залишилися без батьків.

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