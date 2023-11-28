На Харківщині водій наїхав на військових і втік з місця ДТП
На Харківщині водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Тепер поліція може йому інкримінувати одразу два злочини.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Водій збив двох військовослужбовців
"Водій Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf", — говориться у повідомленні.
Після скоєння ДТП водій втік з місця події. Він не зробив нічого, щоб допомогти постраждалим.
Один з військових помер на місці, другий опинився у лікарні і перебуває там уже кілька днів після аварії.
Зловмисника упіймали
Поліцейські встановили особу водія. Ним виявився 29-річний чоловік. Варто зазначити, що він вже кілька днів переховувався від правоохоронців.
Наразі його затримано. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.
Раніше ми повідомляли, що 27 листопада у Львові на вулиці Княгині Ольги сталася ДТП. Водій легковика, аби не наїхати на двох скутеристів, які стояли посеред дороги, став екстрено гальмувати, але не впорався з керуванням і в'їхав у бордюр, пошкодивши колесо.
Нагадуємо, що у столиці України сталася жахлива ДТП. У суботу, 25 листопада, автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого загинула сімейна пара, а діти залишилися без батьків.
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