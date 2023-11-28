В Харьковской области водитель наехал на военных и скрылся с места ДТП

Автомобиль после ДТП Фото: Национальная полиция

В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военнослужащих. Теперь полиция может ему инкриминировать сразу два преступления.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

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"Водитель "Subaru Forester", двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf", — говорится в сообщении.

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Он не сделал ничего, чтобы помочь пострадавшим.

Один из военных скончался на месте, второй оказался в больнице и находится там уже несколько дней после аварии.

Поврежденный в результате ДТП автомобиль. Фото: Национальная полиция

Злоумышленника поймали

Полицейские установили личность водителя. Им оказался 29-летний мужчина. Стоит отметить, что он уже несколько дней скрывался от правоохранителей.

Сейчас он задержан. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Автомобиль после ДТП. Фото: Национальная полиция

Автомобиль с поврежденным капотом. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что 27 ноября, во Львове, на улице Княгини Ольги произошло ДТП. Водитель легковушки, чтобы не наехать на двух стоявших посреди дороги скутеристов, стал экстренно тормозить, но не справился с управлением и въехал в бордюр, повредив колесо.

Напоминаем, что в столице Украины произошло страшное ДТП. В субботу, 25 ноября, автомобиль столкнулся с фурой, в результате чего погибла семейная пара, а дети остались без родителей.