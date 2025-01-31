У Харківській області судили водія, якого підозрювали у керуванні авто нетверезим

Суддівський молоток. Фото: Pexels

Валківський районний суд Харківської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, якого звинувачували у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та відмові від проходження відповідного огляду. Чоловік під час засідання зізнався, що хотів заховати сина від працівників ТЦК і перехвилювався.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, 8 вересня 2024 року інспектор патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ 21124 у місті Валки на трасі М-03. Поліцейські зафіксували ознаки сп’яніння у водія — запах алкоголю, порушення координації рухів та мови. Чоловік відмовився від огляду за допомогою алкотестера та проходження медичного обстеження.

У суді обвинувачений, який є ліквідатором аварії на ЧАЕС та має ІІ групу інвалідності, пояснив, що того дня разом із сином та бабусею приїхав на кладовище у смт Ков’яги, причому за кермом був його син.

Сам чоловік, за його словами, через стан здоров’я рідко сідає за кермо, хоча має всі категорії водія та 40-річний досвід. По дорозі додому їхній автомобіль зупинили поліцейські, а поблизу перебували представники ТЦК, тому син, аби уникнути можливої уваги, переліз на заднє сидіння, а батько сів за кермо та вийшов до поліцейського. Чоловік запевнив, що не вживає алкоголю, а його тремтіння та порушення мовлення були спричинені хвилюванням через ситуацію із сином. Він також зазначив, що поліцейські не показали алкотестер, а роз’яснення прав та процедури огляду він не пам’ятає.

Суд також встановив, що правоохоронці допустили процесуальні порушення, зокрема направили чоловіка на огляд до лікарні в Харкові замість найближчого закладу в місті Валки. Крім того, на записах з бодікамер були виявлені можливі ознаки монтажу, а частина відеофіксації подій була втрачена.

З огляду на ці обставини суд дійшов висновку, що відсутні достатні докази вини обвинуваченого, а матеріали справи не підтверджують факт його перебування за кермом у момент зупинки.

На цій підставі суд закрив провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, у Тернополі в суді покарали чоловіка, який хотів уникнути мобілізації та став студентом коледжу.

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