В Харьковской области судили водителя, которого подозревали в управлении авто нетрезвым

Судейский молоток. Фото: Pexels

Валковский районный суд Харьковской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, которого обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказе от прохождения соответствующего осмотра. Мужчина во время заседания признался, что хотел спрятать сына от работников ТЦК и переволновался.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 8 сентября 2024 года инспектор патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ 21124 в городе Валки на трассе М-03. Полицейские зафиксировали признаки опьянения у водителя — запах алкоголя, нарушение координации движений и речи. Мужчина отказался от осмотра с помощью алкотестера и прохождения медицинского обследования.

В суде обвиняемый, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС и имеет II группу инвалидности, пояснил, что в тот день вместе с сыном и бабушкой приехал на кладбище в пгт Ковьяги, причем за рулем был его сын.

Сам мужчина, по его словам, по состоянию здоровья редко садится за руль, хотя имеет все категории водителя и 40-летний опыт. По дороге домой их автомобиль остановили полицейские, а поблизости находились представители ТЦК, поэтому сын, чтобы избежать возможного внимания, перелез на заднее сиденье, а отец сел за руль и вышел к полицейскому. Мужчина заверил, что не употребляет алкоголя, а его дрожь и нарушение речи были вызваны волнением из-за ситуации с сыном. Он также отметил, что полицейские не показали алкотестер, а разъяснения прав и процедуры осмотра он не помнит.

Суд также установил, что правоохранители допустили процессуальные нарушения, в частности направили мужчину на осмотр в больницу в Харькове вместо ближайшего заведения в городе Валки. Кроме того, на записях с бодикамер были обнаружены возможные признаки монтажа, а часть видеофиксации событий была потеряна.

Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что отсутствуют достаточные доказательства вины обвиняемого, а материалы дела не подтверждают факт его пребывания за рулем в момент остановки.

На этом основании суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

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