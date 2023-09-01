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На Харківщині ворог застосовував проти мирного населення авіабомби, — Синєгубов

1 вересня 2023 09:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ворог застосовував проти мирного населення авіабомби, — Синєгубов
Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівьский, Харківський. Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів  

О 09:30 у с. Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. 

О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині м. Куп’янськ — території автовокзалу, центрального ринку.

"Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній", — розповідає очільник області. 

Близько 14:15 у с. Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл (тип озброєння – КАБ), внаслідок якого пошкоджені два будинки. 

О 15:08 у с. Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено два житлові будинки, вибухову травму отримав 49-річний чоловік.

 О 17:55 у с. Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 1 вересня стався ракетний напад із використанням ракет типу "Калібр". Відзначено два запуски з Феодосійського району в Чорному морі.

Також ми писали про те, що окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну

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