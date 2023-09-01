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В Харьковской области враг применил против мирного населения авиабомбы, — Синегубов

1 сентября 2023 09:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области враг применял против мирного населения авиабомбы, — Синегубов
Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины: Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский. В течение суток враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы и РСЗО.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

В 09:30 в с. Чернещина Боровской громады произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. Повреждены здания, складские помещения и мастерская агрофирмы.

В 10:30 враг с РСЗО нанес удары по центральной части г. Купянск — территории автовокзала, центрального рынка.

"Повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и осколочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее", — рассказывает глава области.

Около 14:15 в с. Чернещина Боровской громады произошел вражеский обстрел (тип вооружения – КАБ), в результате которого повреждены два дома.

В 15:08 в с. Копанки Боровской общины в результате обстрела КАБ-ами были повреждены два жилых дома, взрывную травму получил 49-летний мужчина.

В 17:55 в с. Западное Дворивчанской громады из-за обстрелов окупантов горел жилой дом. Пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 1 сентября произошло ракетное нападение с использованием ракет типа "Калибр" . Отмечены два запуска из Феодосийского района в Черном море.

Также мы писали о том, что оккупанты не чувствуют "голода" в снарядах и ежедневно обстреливают Украину .

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