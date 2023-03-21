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На Харківщині впіймали російську інформаторку, яка "винюхувала" склади боєприпасів ЗСУ

21 березня 2023 14:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп’янському районі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриману

Як зазначають в СБУ, насамперед агресора цікавили локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону.

"Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", — йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, російська спецслужба залучила жінку до негласної співпраці через її чоловіка, який перебуває на території країни-агресора.

"Для збору даних зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти. Отримані відомості надсилала до рф через месенджери", — розповіли у спецслужбі. 

Яке покарання загрожує

Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України розкрила змову двох осіб, які працювали на рф. Чоловіки збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони та інші об'єкти важливої інфраструктури на території Одещини. 

Також у Дніпропетровській області правоохоронці спіймали одного із мешканців Синельниківського району на співпраці із окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.

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