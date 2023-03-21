В Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ

Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы

Служба безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области. Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в Купянском районе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанной

Как отмечают в СБУ, прежде всего, агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона.

"Развединформация потребовалась врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству из-за ее мужа, находящегося на территории страны-агрессора.

"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты. Полученные сведения направляла в рф через мессенджеры", — рассказали в спецслужбе.

Какое наказание грозит

Сейчас фигурантке объявлено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины раскрыла сговор двух человек, работавших на рф. Мужчины собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и других объектах важной инфраструктуры на территории Одесщины.

Также в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.