В Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ
Служба безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области. Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в Купянском районе.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Что известно о задержанной
Как отмечают в СБУ, прежде всего, агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона.
"Развединформация потребовалась врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", — говорится в сообщении.
По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству из-за ее мужа, находящегося на территории страны-агрессора.
"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты. Полученные сведения направляла в рф через мессенджеры", — рассказали в спецслужбе.
Какое наказание грозит
Сейчас фигурантке объявлено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины раскрыла сговор двух человек, работавших на рф. Мужчины собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и других объектах важной инфраструктуры на территории Одесщины.
Также в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.