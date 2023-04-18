На Харківщині вживають дій проти кору: перевірятимуть усіх дітей без щеплення

Вакцинація дітей проти кору. Фото: УНІАН/ Немеш Янош

У Харківській області затвердили план дій щодо готовності та реагування на спалах кору. Згідно нього, в регіоні мають провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору.

Про це йдеться у протоколі Регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС.

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Згідно з планом у Харківській області мають провести картування невакцинованих дітей віком до п’яти років. У тому числі перевірять вакцинацію дітей-переселенців.

"Провести манування невакцинованих дітей віком до 5 років серед внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО), які наразі перебувають у Харківській області (громадському i приватному секторах), шляхом перевірки статусу вакцинації проти кору дітей віком до 5 років медичними працівниками, які відвідують місця

розміщення ВПО", — написано у протоколі.

За підсумками цих дій планують визначити громади та райони високого ризику. Місця проживання ВПО з підвищеним ризиком спалаху кору повинні відвідати медики або бригади лікарів.

В тому числі планують перевірити та всі ліжка для хворих на кір або краснуху в медустановах області, перевірять запаси необхідних медикаментів.

У протоколі також прописали порядок дій у разі, якщо спалах кору в області таки зафіксують.

Чому кір небезпечна?

Кір – одна з головних причин дитячої смертності в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

Вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років. Головна причина спалахів — низьке охоплення щепленнями. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, останній спалах захворюваності був у 2019 році, тоді зареєстрували 4522 випадки захворювання. У 2020 та 2021 роках зареєстровано 3 хворих серед дітей. У 2022 році випадки кору не реєструвались.

Лікування кору

Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти завдяки вакцинуванню.

Від кору захищають дві дози вакцини КПК. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей в Україні вакцинують від кору в рік, а в 6 років здійснюють планову ревакцинацію. Крім того, якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи).

Високий рівень охоплення населення вакцинацією формує так званий колективний імунітет. Кір не поширюється там, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98 %.

За даними облздрава, порівнювано з іншими областями України, Харківщина виконала план вакцинації дітей до року на 43 %, а дітей до шести років на 43 %.

Випадки захворювання

На початку березня цього року в Україні зарєстрували двох пацієнтів з кором. Обидві дитини – з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти кору, друга не була вакцинована.

У Харківській області хворих поки що немає.

Нагадаємо, що одеські медзаклади отримали майже 30 тисяч доз вакцин. Це 8 тисяч доз вакцини КПК для профілактики кору, паротиту та краснухи, 5 тисяч доз вакцини від гепатиту В, та 2 тисячі доз інактивованої поліомієлітної вакцини.

Також ми розповідали, що ВООЗ оновила рекомендації щодо COVID-вакцинації. Нові рекомендації стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.