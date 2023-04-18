На Харьковщине предпринимают действия против кори: будут проверять всех детей без прививки

Вакцинация детей против кори. Фото: УНИАН/ Немеш Янош

В Харьковской области утвердили план действий по готовности и реагированию на вспышку кори. Согласно ему, в регионе должны провести перепись детей до пяти лет, которые не прошли вакцинацию от кори.

Об этом говорится в протоколе Региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

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Согласно плану в Харьковской области должны провести картирование невакцинированных детей в возрасте до пяти лет. Среди них проверят вакцинацию детей-переселенцев.

"Провести манирование невакцинированных детей в возрасте до 5 лет среди внутренне перемещенных лиц (далее — ВПЛ), которые находятся в Харьковской области (общественном и частном секторах), путем проверки статуса вакцинации против кори детей в возрасте до 5 лет медицинскими работниками, посещающими места размещение ВПЛ", — написано в протоколе.

По итогам этих действий планируется определить общины и районы высокого риска. Места проживания ВПЛ с повышенным риском вспышки кори должны посетить медики или бригады врачей.

В том числе планируют проверить все кровати для больных корью или краснухой в медучреждениях области, проверят запасы необходимых медикаментов.

В протоколе также прописали порядок действий в случае, если вспышку кори в области зафиксируют.

Почему корь опасна?

Корь – одна из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире 30-40 миллионов детей болеют корью, более 800 тысяч умирают от самой инфекции и ее осложнений. Это означает 314 смертей в день, 13 смертей каждый час.

Вирус кори – чрезвычайно заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время вдыхания мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Заболевание может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

Вспышки кори носят циклический характер и происходят каждые 5-6 лет. Главная причина вспышек – низкий охват прививками. 9 из 10 неиммунизированных контактирующих с больным людей будут заражены.

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, последняя вспышка заболеваемости была в 2019 году, тогда зарегистрировали 4522 случая заболевания. В 2020 и 2021 годах зарегистрировано 3 больных среди детей. В 2022 году случаи кори не регистрировались.

Лечение кори

Специфического лечения кори отсутствует. Однако заболевание можно предотвратить благодаря вакцинированию.

От кори защищают две дозы КПК вакцины. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей в Украине вакцинируют от кори в год, а в 6 лет осуществляют плановую ревакцинацию. Кроме того, если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи).

Высокий уровень охвата населения вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет. Корь не распространяется там, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%.

По данным облздрава, по сравнению с другими областями Украины Харьковщина выполнила план вакцинации детей до года на 43%, а детей до шести лет на 43%.

Случаи заболевания

В начале марта этого года в Украине зарегистрировали двух пациентов с корью. Оба ребенка – из одной семьи, один из них ранее получил первую дозу прививки против кори, второй не был вакцинирован.

В Харьковской области больных пока нет.

Напомним, что одесские медучреждения получили почти 30 тысяч доз вакцин. Это 8 тысяч доз КПК вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи, 5 тысяч доз вакцины от гепатита В, и 2 тысячи доз инактивированной полиомиелитной вакцины.

Также мы рассказывали, что ВОЗ обновила рекомендации по COVID-вакцинации . Новые рекомендации относятся к дополнительным бустерным дозам и интервалам между ними.