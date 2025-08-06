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Головна Харків На Харківщині загинув офіцер Третьої штурмової — що відомо

На Харківщині загинув офіцер Третьої штурмової — що відомо

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Дата публікації: 6 серпня 2025 15:36
На Харківщині загинув хорунжий Третьої штурмової бригади Ігор Климович
Ігор "Африка" Климович. Фото: Facebook/Олександра Климович

У Харківській області 30 липня загинув офіцер, хорунжий Третьої окремої штурмової бригади Ігор "Африка" Климович. Це сталося під час виконання завдань.

Про це повідомила його побратими із Хорунжої служби у Telegram у середу, 6 серпня.

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"Ігор приєднався до лав нашої бригади у 2022 році. Борець, інтелектуал, творець — він був не просто добровольцем, а справжнім носієм української ідентичності", — йдеться у повідомленні.

Ігор Климович
Ігор "Африка" Климович. Фото: t.me/Khorunzha_sluzhba_ab3

Воїн проводив історично-світоглядні лекції, організовував виставки історичної зброї України, зустрічі з митцями, а також проводив турніри зі спортивного бою на мечах.

Ігор Климович є автором "Кургану памʼяті". Він також створив проєкт Insignia. Йдеться про церемоніальну передачу зброї від командира до командира як знак продовження боротьби.

Боєць рятував культурну спадщину з-під обстрілів, фотографував війну та організовував фотовиставки, прибуток з яких передав на допомогу Третій штурмовій.

Мирне життя

У цивільному житті Ігор Климович — історик, поет, фотограф, дослідник та учасник Революції Гідності. Він є засновником клубу історичної реконструкції "Застава".

Перший представник України в міжнародній археологічній асоціації EXARC. Поет, автор збірок, учасник фестивалю "Ту Стань!" і лауреат фотоконкурсу "Мандрівник-фотограф року".

В Ігоря залишились батьки, брат та вагітна дружина.

"Африка" був і є серцем Хорунжої служби 3 ОШБр. Ми несемо далі його вогонь — у слові, у боротьбі, в кожному рішенні. Його справа буде продовжена. Памʼять про нього буде жити вічно", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Хорунжа Служба 3 ОШБр". Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максимом Казбаном.

Раніше загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін, який захищав Україну від російських окупантів.

війна українці Україна Харківська область 3 ОШБр
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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