На Харьковщине погиб хорунжий Третьей штурмовой бригады Игорь Климович

На Харьковщине погиб офицер Третьей штурмовой — что известно
В Харьковской области 30 июля погиб офицер, хорунжий Третьей отдельной штурмовой бригады Игорь "Африка" Климович. Это произошло во время выполнения заданий.
Об этом сообщили его собратья из Хорунжей службы в Telegram в среду, 6 августа.
Гибель Игоря Климовича
"Игорь присоединился в ряды нашей бригады в 2022 году. Борец, интеллектуал, создатель — он был не просто добровольцем, а настоящим носителем украинской идентичности", — говорится в сообщении.
Воин проводил исторически-мировоззренческие лекции, организовывал выставки исторического оружия Украины, встречи с художниками, а также проводил турниры по спортивному бою на мечах.
Игорь Климович является автором "Кургана памяти". Он также создал проект Insignia. Речь идет о церемониальной передаче оружия от командира к командиру как знак продолжения борьбы.
Боец спасал культурное наследие из-под обстрелов, фотографировал войну и организовывал фотовыставки, прибыль с которых передал в помощь Третьей штурмовой.
Мирная жизнь
В гражданской жизни Игорь Климович — историк, поэт, фотограф, исследователь и участник Революции Достоинства. Он является основателем клуба исторической реконструкции "Застава".
Первый представитель Украины в международной археологической ассоциации EXARC. Поэт, автор сборников, участник фестиваля "Ту Стань!" и лауреат фотоконкурса "Путешественник-фотограф года".
У Игоря остались родители, брат и беременная жена.
"Африка" был и есть сердцем Хорунжей службы 3 ОШБр. Мы несем дальше его огонь — в слове, в борьбе, в каждом решении. Его дело будет продолжено. Память о нем будет жить вечно", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максимом Казбаном.
Ранее погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин, который защищал Украину от российских оккупантов.
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