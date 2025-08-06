На Харьковщине погиб хорунжий Третьей штурмовой бригады Игорь Климович

Игорь "Африка" Климович. Фото: Facebook/Александра Климович

В Харьковской области 30 июля погиб офицер, хорунжий Третьей отдельной штурмовой бригады Игорь "Африка" Климович. Это произошло во время выполнения заданий.

Об этом сообщили его собратья из Хорунжей службы в Telegram в среду, 6 августа.

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"Игорь присоединился в ряды нашей бригады в 2022 году. Борец, интеллектуал, создатель — он был не просто добровольцем, а настоящим носителем украинской идентичности", — говорится в сообщении.

Игорь "Африка" Климович. Фото: t.me/Khorunzha_sluzhba_ab3

Воин проводил исторически-мировоззренческие лекции, организовывал выставки исторического оружия Украины, встречи с художниками, а также проводил турниры по спортивному бою на мечах.

Игорь Климович является автором "Кургана памяти". Он также создал проект Insignia. Речь идет о церемониальной передаче оружия от командира к командиру как знак продолжения борьбы.

Боец спасал культурное наследие из-под обстрелов, фотографировал войну и организовывал фотовыставки, прибыль с которых передал в помощь Третьей штурмовой.

Мирная жизнь

В гражданской жизни Игорь Климович — историк, поэт, фотограф, исследователь и участник Революции Достоинства. Он является основателем клуба исторической реконструкции "Застава".

Первый представитель Украины в международной археологической ассоциации EXARC. Поэт, автор сборников, участник фестиваля "Ту Стань!" и лауреат фотоконкурса "Путешественник-фотограф года".

У Игоря остались родители, брат и беременная жена.

"Африка" был и есть сердцем Хорунжей службы 3 ОШБр. Мы несем дальше его огонь — в слове, в борьбе, в каждом решении. Его дело будет продолжено. Память о нем будет жить вечно", — говорится в сообщении.

Пост "Хорунжая Служба 3 ОШБр". Фото: скриншот

Напомним, 24 июля в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максимом Казбаном.

Ранее погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин, который защищал Украину от российских оккупантов.