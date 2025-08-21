СБУ заочно засудила бойовика ГРУ, який катував українців у Балаклії

Російський окупант, який катував українців. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки Україна заочно судили бойовика російського ГРУ. Відомо, що окупант під час тимчасової окупації Балаклії катував українців струмом.

Про це повідомила Служба безпеки України у четвер, 21 серпня.

Катування українців в Балаклії

Завдяки доказовій базі СБУ 11 років позбавлення волі заочно отримав ще один загарбник, який вчиняв воєнні злочини проти цивільних українців.

Йдеться про 36-річного росіянина Султана Паштова з позивним "Тайсон". Він є бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштаб ЗС РФ.

Під час судового розгляду вдалося довести, що навесні 2022 року Султан Паштов у складі угруповання армії РФ перебував в тимчасово окупованій Балаклії. Там окупанти облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню. До неї вони звозили викрадених мешканців міста.

"За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час увʼязнювали в антисанітарних умовах без їжі та води", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти застосовували до викрадених українців електричний струм.

Паштов разом із загарбниками намагався залякати цивільне населення та зламати їхній спротив.

"Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Колегія суддів визнала окупанта винним в порушенні законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Його засудили до 11 років позбавлення волі.

Наразі засуджений окупант переховується від правосуддя, тому СБУ вживає заходів, аби реалізувати міжнародні правові механізми, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.

