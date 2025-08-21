СБУ заочно судила боевика ГРУ, пытавшего украинцев в Балаклее

Российский оккупант, который пытал украинцев. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины заочно судили боевика российского ГРУ. Известно, что оккупант во время временной оккупации Балаклеи пытал украинцев током.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 21 августа.

Пытки украинцев в Балаклее

Благодаря доказательной базе СБУ 11 лет лишения свободы заочно получил еще один захватчик, который совершал военные преступления против гражданских украинцев.

Речь идет о 36-летнем россиянине Султане Паштове с позывным "Тайсон". Он является боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ.

Во время судебного разбирательства удалось доказать, что весной 2022 года Султан Паштов в составе группировки армии РФ находился во временно оккупированной Балаклее. Там оккупанты обустроили на территории захваченного райотдела полиции застенок. В него они свозили похищенных жителей города.

"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и дальнейшем истязании пострадавших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время заключали в антисанитарных условиях без еды и воды", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты применяли к похищенным украинцам электрический ток.

Паштов вместе с захватчиками пытался запугать гражданское население и сломать их сопротивление.

"Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.

Коллегия судей признала оккупанта виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Сейчас осужденный оккупант скрывается от правосудия, поэтому СБУ принимает меры, чтобы реализовать международные правовые механизмы, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.

