СБУ заочно судила боевика ГРУ, пытавшего украинцев в Балаклее

На Харьковщине заочно судили оккупанта, который пытал украинцев
По материалам Службы безопасности Украины заочно судили боевика российского ГРУ. Известно, что оккупант во время временной оккупации Балаклеи пытал украинцев током.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 21 августа.
Пытки украинцев в Балаклее
Благодаря доказательной базе СБУ 11 лет лишения свободы заочно получил еще один захватчик, который совершал военные преступления против гражданских украинцев.
Речь идет о 36-летнем россиянине Султане Паштове с позывным "Тайсон". Он является боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ.
Во время судебного разбирательства удалось доказать, что весной 2022 года Султан Паштов в составе группировки армии РФ находился во временно оккупированной Балаклее. Там оккупанты обустроили на территории захваченного райотдела полиции застенок. В него они свозили похищенных жителей города.
"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и дальнейшем истязании пострадавших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время заключали в антисанитарных условиях без еды и воды", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты применяли к похищенным украинцам электрический ток.
Паштов вместе с захватчиками пытался запугать гражданское население и сломать их сопротивление.
"Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.
Коллегия судей признала оккупанта виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
Сейчас осужденный оккупант скрывается от правосудия, поэтому СБУ принимает меры, чтобы реализовать международные правовые механизмы, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.
