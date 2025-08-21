Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине заочно судили оккупанта, который пытал украинцев

На Харьковщине заочно судили оккупанта, который пытал украинцев

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:32
СБУ заочно судила боевика ГРУ, пытавшего украинцев в Балаклее
Российский оккупант, который пытал украинцев. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины заочно судили боевика российского ГРУ. Известно, что оккупант во время временной оккупации Балаклеи пытал украинцев током.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 21 августа.

Реклама
Читайте также:

Пытки украинцев в Балаклее

Благодаря доказательной базе СБУ 11 лет лишения свободы заочно получил еще один захватчик, который совершал военные преступления против гражданских украинцев.

Речь идет о 36-летнем россиянине Султане Паштове с позывным "Тайсон". Он является боевиком батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ.

Во время судебного разбирательства удалось доказать, что весной 2022 года Султан Паштов в составе группировки армии РФ находился во временно оккупированной Балаклее. Там оккупанты обустроили на территории захваченного райотдела полиции застенок. В него они свозили похищенных жителей города.

"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и дальнейшем истязании пострадавших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время заключали в антисанитарных условиях без еды и воды", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты применяли к похищенным украинцам электрический ток.

Паштов вместе с захватчиками пытался запугать гражданское население и сломать их сопротивление.

"Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.

Коллегия судей признала оккупанта виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

Сейчас осужденный оккупант скрывается от правосудия, поэтому СБУ принимает меры, чтобы реализовать международные правовые механизмы, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания.

Напомним, сотрудники СБУ задержали российского агента, который готовил прорыв ДРГ на правобережье Херсонской области.

Ранее СБУ разоблачила приспешников главы пророссийской запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Харьковская область пытки оккупанты Балаклея оккупация сбу
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации