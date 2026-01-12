Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині запровадили графіки відключення світла — причина

На Харківщині запровадили графіки відключення світла — причина

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:09
Графіки відключення в Харківській області 12 січня — коли не буде світла
Відключення світла. Ілюстративне фото: Freepik

На Харківщині 12 січня протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго" через ускладнення ситуації в енергосистемі внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Реклама
Читайте також:

Графіки погодинних відключень світла на Харківщині 12 січня

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Черга 1.1 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
  • Черга 1.2 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
  • Черга 2.1 — 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00;
  • Черга 2.2 — 12:00-15:00; 19:00-24:00;
  • Черга 3.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;
  • Черга 3.2 — 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00;
  • Черга 4.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;
  • Черга 4.2 — 05:00-08:00; 15:00-19:00;
  • Черга 5.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00;
  • Черга 5.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;
  • Черга 6.1 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;
  • Черга 6.2 — 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00.

Крім того, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, раніше в Укренерго попередили, що графіки погодинних відключень світла будуть діяти в більшості регіонів.

А також президент України Володимир Зеленський розповів про відновлення критичної інфраструктури після атак РФ.

електроенергія Харківська область відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації