Графіки відключення в Харківській області 12 січня — коли не буде світла

Відключення світла. Ілюстративне фото: Freepik

На Харківщині 12 січня протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго" через ускладнення ситуації в енергосистемі внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Графіки погодинних відключень світла на Харківщині 12 січня

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Черга 1.1 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

Черга 1.2 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

Черга 2.1 — 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00;

Черга 2.2 — 12:00-15:00; 19:00-24:00;

Черга 3.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;

Черга 3.2 — 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00;

Черга 4.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;

Черга 4.2 — 05:00-08:00; 15:00-19:00;

Черга 5.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00;

Черга 5.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;

Черга 6.1 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;

Черга 6.2 — 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00.

Крім того, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, раніше в Укренерго попередили, що графіки погодинних відключень світла будуть діяти в більшості регіонів.

А також президент України Володимир Зеленський розповів про відновлення критичної інфраструктури після атак РФ.