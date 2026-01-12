Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине ввели графики отключения света — причина

На Харьковщине ввели графики отключения света — причина

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:09
Графики отключения в Харьковской области 12 января — когда не будет света
Отключение света. Иллюстративное фото: Freepik

На Харьковщине 12 января в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за осложнения ситуации в энергосистеме в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Графики почасовых отключений света на Харьковщине 12 января

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Очередь 1.1 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
  • Очередь 1.2 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
  • Очередь 2.1 — 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00;
  • Очередь 2.2 — 12:00-15:00; 19:00-24:00;
  • Очередь 3.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;
  • Очередь 3.2 — 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00;
  • Очередь 4.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;
  • Очередь 4.2 — 05:00-08:00; 15:00-19:00;
  • Очередь 5.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00;
  • Очередь 5.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;
  • Очередь 6.1 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;
  • Очередь 6.2 — 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00.

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, ранее в Укрэнерго предупредили, что графики почасовых отключений света будут действовать в большинстве регионов.

А также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о восстановлении критической инфраструктуры после атак РФ.

электроэнергия Харьковская область отключения света свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации