Графики отключения в Харьковской области 12 января — когда не будет света

На Харьковщине 12 января в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за осложнения ситуации в энергосистеме в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Графики почасовых отключений света на Харьковщине 12 января

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Очередь 1.1 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

Очередь 1.2 — 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

Очередь 2.1 — 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00;

Очередь 2.2 — 12:00-15:00; 19:00-24:00;

Очередь 3.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;

Очередь 3.2 — 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00;

Очередь 4.1 — 04:30-08:00; 15:00-19:00;

Очередь 4.2 — 05:00-08:00; 15:00-19:00;

Очередь 5.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00;

Очередь 5.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;

Очередь 6.1 — 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00;

Очередь 6.2 — 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00.

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, ранее в Укрэнерго предупредили, что графики почасовых отключений света будут действовать в большинстве регионов.

А также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о восстановлении критической инфраструктуры после атак РФ.