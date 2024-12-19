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На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

19 грудня 2024 08:52
Карина Приходько - Редактор
Як кіт передає сказ — на Харківщині запровадили карантин
Скажений кіт. Ілюстративне фото: brovmedcentr.in.ua
Карина Приходько - Редактор

У селі Гурине Люботинської громади скажений кіт напав на своїх господарів та покусав їх. Через це у населеному пункті запровадили карантин.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області

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Карантин на Харківщині через сказ

У відомстві розповіли, що 12 грудня мешканка села Гурина помітила, що її кіт став агресивним та покусав її і чоловіка. Вона одразу повідомила про це до Люботинської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Того ж дня спеціаліст оглянув кота, поставив його на облік як підозрюваного на захворювання на сказ та ізолював у клітці для подальшого спостереження.

Вдома у подружжя також ще є дві собаки та одна кішка, які могли контактувати з хворим, тому їх вакцинували за вимушеною схемою. 

"15 грудня кіт помер. Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати дослідження патологічного матеріалу в загиблої тварини підтверджено захворювання на сказ", — йдеться у повідомленні. 

Через це на всій території села Гурине з прилеглими до нього лісовими та польовими масивами запровадили карантин. Також затвердили план заходів з метою ліквідації осередку сказу. 

Як розпізнати хвору на сказ тварину

  • головна ознака сказу у тварин — зміна поведінки;
  • дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених пунктах, нападають на людей та тварин;
  • домашні тварини не приймають звичайної їжі, стають неспокійними, потім — агресивними;
  • часто з рота тече слина. Буйний період триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть;
  • слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 днів до появи перших ознак захворювання.

Що робити після укусу тварини

Якщо вас вкусили чи обслинила невідома для вас тварина перш за все необхідно:

  • негайно звернутися до лікаря;
  • якщо тварина домашня, попросити власника надати документи, що підтверджують її щеплення;
  • в очікуванні лікаря, ретельно потрібно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран або іншими засобами (70% спиртом або 5% розчином йоду), що нейтралізують вірус;
  • сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу пройти курс антирабічних щеплень;
  • самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час нього неприпустимо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, за скільки продають елітні породи котів на OLX. Ціни виставляють у доларах. 

Також ми писали, що в Україні планують запустити Єдиний реєстр домашніх тварин. Його мета — запобігти поширенню небезпечних хвороб, зокрема сказу, а також наблизити закони щодо поводження з чотирилапими до європейських стандартів.

тварини карантин Харківська область кіт ветеринари

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