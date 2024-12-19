Як кіт передає сказ — на Харківщині запровадили карантин

Скажений кіт. Ілюстративне фото: brovmedcentr.in.ua

У селі Гурине Люботинської громади скажений кіт напав на своїх господарів та покусав їх. Через це у населеному пункті запровадили карантин.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

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У відомстві розповіли, що 12 грудня мешканка села Гурина помітила, що її кіт став агресивним та покусав її і чоловіка. Вона одразу повідомила про це до Люботинської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Того ж дня спеціаліст оглянув кота, поставив його на облік як підозрюваного на захворювання на сказ та ізолював у клітці для подальшого спостереження.

Вдома у подружжя також ще є дві собаки та одна кішка, які могли контактувати з хворим, тому їх вакцинували за вимушеною схемою.

"15 грудня кіт помер. Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати дослідження патологічного матеріалу в загиблої тварини підтверджено захворювання на сказ", — йдеться у повідомленні.

Через це на всій території села Гурине з прилеглими до нього лісовими та польовими масивами запровадили карантин. Також затвердили план заходів з метою ліквідації осередку сказу.

Як розпізнати хвору на сказ тварину

головна ознака сказу у тварин — зміна поведінки;

дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених пунктах, нападають на людей та тварин;

домашні тварини не приймають звичайної їжі, стають неспокійними, потім — агресивними;

часто з рота тече слина. Буйний період триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть;

слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 днів до появи перших ознак захворювання.

Що робити після укусу тварини

Якщо вас вкусили чи обслинила невідома для вас тварина перш за все необхідно:

негайно звернутися до лікаря;

якщо тварина домашня, попросити власника надати документи, що підтверджують її щеплення;

в очікуванні лікаря, ретельно потрібно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран або іншими засобами (70% спиртом або 5% розчином йоду), що нейтралізують вірус;

сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу пройти курс антирабічних щеплень;

самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час нього неприпустимо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, за скільки продають елітні породи котів на OLX. Ціни виставляють у доларах.

Також ми писали, що в Україні планують запустити Єдиний реєстр домашніх тварин. Його мета — запобігти поширенню небезпечних хвороб, зокрема сказу, а також наблизити закони щодо поводження з чотирилапими до європейських стандартів.