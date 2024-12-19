Как кот передает бешенство — в Харьковской области ввели карантин

Бешеный кот. Иллюстративное фото: brovmedcentr.in.ua

В селе Гурин Люботинской громады бешеный кот напал на своих хозяев и покусал их. Поэтому в населенном пункте ввели карантин.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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В ведомстве рассказали, что 12 декабря жительница села Гурина заметила, что ее кот стал агрессивным и покусал ее и мужа. Она сразу сообщила об этом Люботинскому участку ветеринарной медицины Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины. В тот же день специалист осмотрел кота, поставил его на учет как подозреваемого болезнью бешенством и изолировал в клетке для дальнейшего наблюдения.

Дома у супругов также есть две собаки и одна кошка, которые могли контактировать с больным, поэтому их вакцинировали по вынужденной схеме.

"15 декабря кот умер. Согласно отчету Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о результатах исследования патологического материала у погибшего животного подтверждено заболевание бешенством", — говорится в сообщении.

Поэтому на всей территории села Гурине с прилегающими к нему лесными и полевыми массивами ввели карантин. Также утвердили план мер по ликвидации ячейки бешенства.

Как распознать больное бешенством животное

главный признак бешенства у животных — изменение поведения;

дикие животные теряют осторожность, появляются в населенных пунктах, нападают на людей и животных;

домашние животные не принимают обычную пищу, становятся беспокойными, затем — агрессивными;

часто изо рта течет слюна. Крупный период длится несколько дней, после чего развивается паралич и смерть;

слюна больного животного содержит вирус еще за 10 дней до появления первых признаков заболевания.

Что делать после укуса животного

Если вас укусили или обслюняло неизвестное для вас животное прежде всего необходимо:

немедленно обратиться к врачу;

если животное домашнее, попросить владельца предоставить документы, подтверждающие его прививку;

в ожидании врача тщательно нужно промыть рану в течение по меньшей мере 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфектантами для обработки ран или другими средствами (70% спиртом или 5% раствором йода), нейтрализующими вирус;

бешенства можно полностью избежать, если после укуса пройти курс антирабических прививок;

самовольно прекращать лечение или нарушать режим поведения во время него недопустимо.

Напомним, недавно мы писали, за сколько продают элитные породы кошек на OLX. Цены выставляются в долларах.

Также мы писали, что в Украине планируется запустить Единый реестр домашних животных. Его цель — предотвратить распространение опасных болезней, в частности бешенства, а также приблизить законы по обращению с четырехлапыми к европейским стандартам.