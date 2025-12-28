Графіки відключення світла на Харківщині 28 грудня — коли не буде світла

На Харківщині запроваджені стабілізаційні відключення — графіки
Дата публікації: 28 грудня 2025 11:26
Відключення світла. Фото: Freepik
На Харківщині було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії у неділю, 28 грудня. Енергетики працюють над відновленням енергосистеми після російських атак.
Про це повідомляє "Харківобленерго".
Графіки відключення світла на Харківщині
За наказом "Укренерго" в регіоні діють графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обмеження також будуть діяти для промисловості та бізнесу.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30
- 1.2 — 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30
- 2.1 — 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 2.2 — 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00
- 3.1 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
- 3.2 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00
- 4.1 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
- 4.2 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
- 5.1 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
- 5.2 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
- 6.1 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
- 6.2 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Нагадаємо, через російські атаки стабілізаційні відключення запроваджено в більшості регіонів України.
