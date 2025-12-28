Графіки відключення світла на Харківщині 28 грудня — коли не буде світла

Відключення світла. Фото: Freepik

На Харківщині було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії у неділю, 28 грудня. Енергетики працюють над відновленням енергосистеми після російських атак.

Про це повідомляє "Харківобленерго".

За наказом "Укренерго" в регіоні діють графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обмеження також будуть діяти для промисловості та бізнесу.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30

1.2 — 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30

2.1 — 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

2.2 — 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00

3.1 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30

3.2 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00

4.1 — 06:00-11:00; 14:30-18:00

4.2 — 06:00-11:00; 14:30-18:00

5.1 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Нагадаємо, через російські атаки стабілізаційні відключення запроваджено в більшості регіонів України.

Раніше нардеп відповів, чи плануються відключення світла в новорічну ніч.