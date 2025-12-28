Відео
На Харківщині запроваджені стабілізаційні відключення — графіки

На Харківщині запроваджені стабілізаційні відключення — графіки

Дата публікації: 28 грудня 2025 11:26
Графіки відключення світла на Харківщині 28 грудня — коли не буде світла
Відключення світла. Фото: Freepik

На Харківщині було запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії у неділю, 28 грудня. Енергетики працюють над відновленням енергосистеми після російських атак.

Про це повідомляє "Харківобленерго".

Читайте також:

Графіки відключення світла на Харківщині

За наказом "Укренерго" в регіоні діють графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обмеження також будуть діяти для промисловості та бізнесу.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30
  • 1.2 — 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30
  • 2.1 — 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 2.2 — 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00
  • 3.1 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
  • 3.2 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00
  • 4.1 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
  • 4.2 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
  • 5.1 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
  • 5.2 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
  • 6.1 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
  • 6.2 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Нагадаємо, через російські атаки стабілізаційні відключення запроваджено в більшості регіонів України.

Раніше нардеп відповів, чи плануються відключення світла в новорічну ніч.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
