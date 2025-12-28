Графики отключения света на Харьковщине 28 декабря — когда не будет света

На Харьковщине введены стабилизационные отключения — графики
На Харьковщине были введены стабилизационные отключения электроэнергии в воскресенье, 28 декабря. Энергетики работают над восстановлением энергосистемы после российских атак.
Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".
Графики отключения света на Харьковщине
По приказу "Укрэнерго" в регионе действуют графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Ограничения также будут действовать для промышленности и бизнеса.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30
- 1.2 — 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30
- 2.1 — 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
- 2.2 — 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00
- 3.1 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
- 3.2 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00
- 4.1 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
- 4.2 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
- 5.1 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
- 5.2 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
- 6.1 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
- 6.2 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Напомним, из-за российских атак стабилизационные отключения введены в большинстве регионов Украины.
Ранее нардеп ответил, планируются ли отключения света в новогоднюю ночь.
Читайте Новини.LIVE!