Видео

На Харьковщине введены стабилизационные отключения — графики

Дата публикации 28 декабря 2025 11:26
Графики отключения света на Харьковщине 28 декабря — когда не будет света
Отключение света. Фото: Freepik

На Харьковщине были введены стабилизационные отключения электроэнергии в воскресенье, 28 декабря. Энергетики работают над восстановлением энергосистемы после российских атак.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго".

Графики отключения света на Харьковщине

По приказу "Укрэнерго" в регионе действуют графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Ограничения также будут действовать для промышленности и бизнеса.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30
  • 1.2 — 04:00-06:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30
  • 2.1 — 00:30-06:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
  • 2.2 — 00:30-06:00; 07:30-11:00; 14:30-24:00
  • 3.1 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
  • 3.2 — 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00
  • 4.1 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
  • 4.2 — 06:00-11:00; 14:30-18:00
  • 5.1 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
  • 5.2 — 00:30-04:00; 06:00-07:30; 11:00-18:00; 22:00-24:00
  • 6.1 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
  • 6.2 — 00:00-04:00; 06:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Напомним, из-за российских атак стабилизационные отключения введены в большинстве регионов Украины.

Ранее нардеп ответил, планируются ли отключения света в новогоднюю ночь.

электроэнергия Харьковская область отключения света свет графики отключений света
Автор:
Автор:
Мария Коробова
