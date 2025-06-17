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Головна Харків На Харківщині запустили програму "єОселя" — деталі від Верещук

На Харківщині запустили програму "єОселя" — деталі від Верещук

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Дата публікації: 17 червня 2025 20:55
Програма єОселя запрацювала на Харківщині — хто може отримати житло
Ірина Верещук з візитом на Харківщині. Фото: скриншот з відео
Ключові моменти Програма "єОселя" на Харківщині

У Харкові та області запрацювала програма "єОселя". Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук прибула в регіон з візитом та роз'яснила усі деталі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Програма "єОселя" на Харківщині

Під час робочого візиту до Харкова Верещук заявила про намір розширити дію державної програми "єОселя" на регіони, що постраждали від війни. За її словами, влада має зробити все, аби люди залишалися на Харківщині. 

"Ми хочемо, щоб харківʼяни мали змогу купити житло під 3% річних. Пілотний проєкт уже працює в Києві, тепер час Харкова. Це — про стабільність, про підтримку наших людей", — зазначила заступниця керівник ОПУ. 

За її словами, житло за цією програмою зможуть отримати не лише військові та медики, а й педагоги, науковці та молоді сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали, який перший внесок потрібно зробити у 2025 році в рамках програми "єОселя". 

Також ми розповідали, що отримання схвалення за програмою "єОселя" не є гарантованим. Наразі лише близько 50-66% заявок успішно погоджуються банками-учасниками.

Ірина Верещук Харківська область житло єОселя війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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