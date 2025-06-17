Программа єОселя заработала на Харьковщине — кто может получить жилье

Ирина Верещук с визитом на Харьковщине. Фото: скриншот из видео

В Харькове и области заработала программа "єОселя". Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук прибыла в регион с визитом и разъяснила все детали.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Программа "єОселя" на Харьковщине

Во время рабочего визита в Харьков Верещук заявила о намерении расширить действие государственной программы "єОселя" на регионы, пострадавшие от войны. По ее словам, власть должна сделать все, чтобы люди оставались на Харьковщине.

"Мы хотим, чтобы харьковчане имели возможность купить жилье под 3% годовых. Пилотный проект уже работает в Киеве, теперь время Харькова. Это — о стабильности, о поддержке наших людей", — отметила заместитель руководителя ОПУ.

По ее словам, жилье по этой программе смогут получить не только военные и медики, но и педагоги, ученые и молодые семьи.

Напомним, ранее мы писали, какой первый взнос нужно сделать в 2025 году в рамках программы "єОселя".

Также мы рассказывали, что получение одобрения по программе "єОселя" не является гарантированным. Сейчас только около 50-66% заявок успешно соглашаются банками-участниками.