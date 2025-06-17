Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине запустили программу "єОселя" — детали от Верещук

На Харьковщине запустили программу "єОселя" — детали от Верещук

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 20:55
Программа єОселя заработала на Харьковщине — кто может получить жилье
Ирина Верещук с визитом на Харьковщине. Фото: скриншот из видео
Ключові моменти Программа "єОселя" на Харьковщине

В Харькове и области заработала программа "єОселя". Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук прибыла в регион с визитом и разъяснила все детали.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Программа "єОселя" на Харьковщине

Во время рабочего визита в Харьков Верещук заявила о намерении расширить действие государственной программы "єОселя" на регионы, пострадавшие от войны. По ее словам, власть должна сделать все, чтобы люди оставались на Харьковщине.

"Мы хотим, чтобы харьковчане имели возможность купить жилье под 3% годовых. Пилотный проект уже работает в Киеве, теперь время Харькова. Это — о стабильности, о поддержке наших людей", — отметила заместитель руководителя ОПУ.

По ее словам, жилье по этой программе смогут получить не только военные и медики, но и педагоги, ученые и молодые семьи.

Напомним, ранее мы писали, какой первый взнос нужно сделать в 2025 году в рамках программы "єОселя".

Также мы рассказывали, что получение одобрения по программе "єОселя" не является гарантированным. Сейчас только около 50-66% заявок успешно соглашаются банками-участниками.

Ирина Верещук Харьковская область жилье єОселя война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации