Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено arrow

На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено

15 квітня 2024 13:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів. 

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Відключення світла на Харківщині

"З 06:55 на Харківщині застосовані графіки погодинних відключень. Знеструмлено близько 240 тисяч споживачів", — написали в Укренерго, говорячи про відключення світла. 

У відомстві додали, що у інших регіонах обмеження електроенергії не застосовувались. Однак, українців у будь-якому випадку закликають заощаджувати електрику у вечірній час. 

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — закликають в Укренерго. 

Нагадаємо, у ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні. 

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів.

війна
Харків
обстріли
Укренерго
окупанти
війна в Україні
енергетика
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем