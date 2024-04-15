На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено
Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла на Харківщині
"З 06:55 на Харківщині застосовані графіки погодинних відключень. Знеструмлено близько 240 тисяч споживачів", — написали в Укренерго, говорячи про відключення світла.
У відомстві додали, що у інших регіонах обмеження електроенергії не застосовувались. Однак, українців у будь-якому випадку закликають заощаджувати електрику у вечірній час.
"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — закликають в Укренерго.
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