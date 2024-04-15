На Харківщині застосували погодинні відключення світла — скільки споживачів знеструмлено

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла на Харківщині

"З 06:55 на Харківщині застосовані графіки погодинних відключень. Знеструмлено близько 240 тисяч споживачів", — написали в Укренерго, говорячи про відключення світла.

У відомстві додали, що у інших регіонах обмеження електроенергії не застосовувались. Однак, українців у будь-якому випадку закликають заощаджувати електрику у вечірній час.

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — закликають в Укренерго.

Нагадаємо, у ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні.

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів.