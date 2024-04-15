В Харьковской области применили почасовые отключения света — сколько потребителей обесточено
С утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света в Харьковской области
"С 06:55 в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Обесточено около 240 тысяч потребителей", — написали в Укрэнерго, говоря об отключении света.
В ведомстве добавили, что в других регионах ограничения электроэнергии не применялись. Однако украинцев в любом случае призывают экономить электричество в вечернее время.
"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — призывают в Укрэнерго.
Напомним, в СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной.
Между тем, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.
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