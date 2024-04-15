Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области применили почасовые отключения света — сколько потребителей обесточено arrow

В Харьковской области применили почасовые отключения света — сколько потребителей обесточено

15 апреля 2024 13:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области применили почасовые отключения света — сколько потребителей обесточено
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области

"С 06:55 в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Обесточено около 240 тысяч потребителей", — написали в Укрэнерго, говоря об отключении света.

В ведомстве добавили, что в других регионах ограничения электроэнергии не применялись. Однако украинцев в любом случае призывают экономить электричество в вечернее время.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — призывают в Укрэнерго.

Напомним, в СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной.

Между тем, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.

война
Харьков
обстрелы
Укрэнерго
оккупанты
война в Украине
энергетика
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю