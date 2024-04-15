В Харьковской области применили почасовые отключения света — сколько потребителей обесточено

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

С утра 15 апреля в Харьковской области применяют графики почасовых отключений электричества. В настоящее время обесточены 240 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Отключение света в Харьковской области

"С 06:55 в Харьковской области применены графики почасовых отключений. Обесточено около 240 тысяч потребителей", — написали в Укрэнерго, говоря об отключении света.

В ведомстве добавили, что в других регионах ограничения электроэнергии не применялись. Однако украинцев в любом случае призывают экономить электричество в вечернее время.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — призывают в Укрэнерго.

Напомним, в СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной.

Между тем, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блекаутам.