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На Харківщині засудили чоловіка за ухилення від служби, бо він не хоче вбивати людей

20 жовтня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині засудили чоловіка за ухилення від служби, бо він не хоче вбивати людей
Військовий тримає зброю. Ілюстративне фото: 16 омпб
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині до трьох років позбавлення волі засудили мешканця Балаклії через ухилення від мобілізації. Він визнав свою вину та заявив, що не готовий вбивати іншу людину. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Ухилення від мобілізації

Як відомо, в лютому цього року йому вручили повістку. Він мав прибути до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП, щоб його надалі відправили до військової частини. Але чоловік не прийшов та переховувався у знайомого на дачі. 

Чому чоловік не прийшов до ТЦК

Під час суду житель звільненої Балаклії повністю визнав свою вину. За його словами, він не прийшов до ТЦК, адже не готовий тримати в руках зброю та націлити її на іншу людину. 

"Обвинувальний вирок виніс Балаклійський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, у Чернівецькій області суворо покарали стоматолога, який відмовився брати повістку без свого адвоката. Таким чином ухилився від мобілізації. 

Також у Луцьку судили місцевого жителя, який отримав повістку в червні 2023 року, але відмовився від мобілізації та не прийшов до ТЦК. На суді ухилянт попросив його сильно не карати й отримав іспитовий термін позбавлення волі.

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