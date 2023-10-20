Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области осудили мужчину за уклонение от службы, потому что он не хочет убивать людей arrow

В Харьковской области осудили мужчину за уклонение от службы, потому что он не хочет убивать людей

20 октября 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области осудили мужчину за уклонение от службы, потому что он не хочет убивать людей
Военный держит оружие. Иллюстративное фото: 16 омпб
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области до трех лет лишения свободы засудили жителя Балаклеи из-за уклонения от мобилизации. Он признал свою вину и заявил, что не готов убивать другого человека.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Уклонение от мобилизации

Как известно, в феврале этого года ему вручили повестку. Он должен был прибыть в первый отдел Изюмского РТЦК и СП, чтобы его в дальнейшем отправили в воинскую часть. Но мужчина не пришел и прятался у знакомого на даче.

Почему мужчина не пришел в ТЦК

Во время суда житель освобожденной Балаклеи полностью признал свою вину. По его словам, он не пришел в ТЦК, ведь не готов держать в руках оружие и нацелить его на другого человека.

"Обвинительный приговор вынес Балаклейский районный суд Харьковской области. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование", — добавили в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области строго наказали стоматолога, отказавшегося брать повестку без своего адвоката. Таким образом он уклонился от мобилизации.

Также в Луцке судили местного жителя, получившего повестку в июне 2023 года, но отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК. На суде уклонист попросил его сильно не наказывать и получил испытательный срок лишения свободы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме