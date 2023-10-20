В Харьковской области осудили мужчину за уклонение от службы, потому что он не хочет убивать людей

Военный держит оружие. Иллюстративное фото: 16 омпб

В Харьковской области до трех лет лишения свободы засудили жителя Балаклеи из-за уклонения от мобилизации. Он признал свою вину и заявил, что не готов убивать другого человека.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Уклонение от мобилизации

Как известно, в феврале этого года ему вручили повестку. Он должен был прибыть в первый отдел Изюмского РТЦК и СП, чтобы его в дальнейшем отправили в воинскую часть. Но мужчина не пришел и прятался у знакомого на даче.

Почему мужчина не пришел в ТЦК

Во время суда житель освобожденной Балаклеи полностью признал свою вину. По его словам, он не пришел в ТЦК, ведь не готов держать в руках оружие и нацелить его на другого человека.

"Обвинительный приговор вынес Балаклейский районный суд Харьковской области. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование", — добавили в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области строго наказали стоматолога, отказавшегося брать повестку без своего адвоката. Таким образом он уклонился от мобилизации.

Также в Луцке судили местного жителя, получившего повестку в июне 2023 года, но отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК. На суде уклонист попросил его сильно не наказывать и получил испытательный срок лишения свободы.