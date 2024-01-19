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На Харківщині затримали чоловіка, який вбив товариша та скинув тіло на залізничні колії

19 січня 2024 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині затримали чоловіка, який вбив товариша та скинув тіло на залізничні колії
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Unsplash
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині затримали 70-річного чоловіка, який вбив свого товариша та скинув його тіло на залізничні колії. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Зазначається, що увечері 17 січня у селі Дубівка компанія друзів розпивала алкогольні напої. Раптово між 70-річним чоловіком та його 57-річним товаришем стався конфлікт, який переріс у смертельне побиття. Перший наніс другому декілька ударів ножем у шию. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. 

Втім, щоб приховати злочин, підозрюваний поклав тіло товариша на санки та повіз до залізничної станції, де скинув його на колію. Таким чином хотів "замаскувати" вбивство під самогубство. 

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Знайдене тіло на колії. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Інформація про вбивство. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Додамо, у Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою 49-річну невістку. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

суд
Харків
правосуддя
вбивство
Харківська область
самогубство
чоловіки

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