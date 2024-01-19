На Харьковщине задержали мужчину, который убил товарища и сбросил тело на железнодорожные пути

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Unsplash

В Харьковской области задержали 70-летнего мужчину, который убил своего товарища и сбросил его тело на железнодорожные пути. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Отмечается, что вечером 17 января в Дубовке компания друзей распивала алкогольные напитки. Внезапно между 70-летним мужчиной и его 57-летним товарищем произошел конфликт, который перерос в смертельное избиение. Первый нанес второму несколько ударов ножом в шею. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Впрочем, чтобы скрыть преступление, подозреваемый положил тело товарища на санки и повез на железнодорожную станцию, где сбросил его на рельсы. Таким образом хотел "замаскировать" убийство под самоубийство.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Найденое тело на путях. Фото: Харьковская областная прокуратура

Информация об убийстве. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Добавим, во Львове 90-летний мужчина убил топором свою 49-летнюю невестку. Правоохранители уже задержали злоумышленника.