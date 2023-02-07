Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині затримали експоліцейську, яка перейшла на бік ворога arrow

На Харківщині затримали експоліцейську, яка перейшла на бік ворога

7 лютого 2023 15:40
оновлено: 15:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині затримала експоліцейську, яка перейшла на бік ворога
За роботу на ворога вона отримувала заробітню плату — 45 тис. рублів
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

26-річна працівниця Національної поліції, яка на початку збройної агресії рф обіймала посаду інспектора з інформаційної підтримки в одному із районних відділів поліції ГУНП в Харківській області, наприкінці травня добровільно погодилась служити російсько-окупаційним військам.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали слідства 

Вона з власної ініціативи написала заяву до окупаційної адміністрації агресора, уклала з її ватажком трудовий договір та була призначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного правоохоронного органу — так званого "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". На підтвердження отриманих посад окупанти видали їй відповідне посвідчення та поліцейську форму з фейковими шевронами.

"За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп'янськ 26-річна експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". Згодом жінка добровільно обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)",  написано у повідомлені. 

На цій посаді зловмисниця приймала від населення заяви та повідомлення про правопорушення, оформлювала відповідні документи, чим створювала умови для функціонування незаконного правоохоронного органу агресорів, забезпечувала становлення і зміцнення російської влади на тимчасово окупованій території Куп'янського району.

З окупантами зловмисниця співпрацювала до вересня, отримуючи за свою "службу" гроші в розмірі 45 тис. рублів на місяць. 

З лав Національної поліції України жінка була звільнена у червні в рамках реалізації дисциплінарного стягнення.

Після визволення Збройними силами України Куп’янського району зрадниця почала переховуватися, адже не змогла виїхати разом з окупантами.

Затримання колаборантки

Оперативники СБУ затримали зрадницю в с. Старовірівка Куп'янського району. Після деокупації міста силами оборони України зловмисниця переховувалась від українського правосуддя в приватному будинку батьків.

Наразі за матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин зрадниці загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

 

Ми вже писали, що ДБР встановило росіян, які обстрілювали Харків улітку минулого року.

А також розповідали, що куп'янська влада спростовує чутки про евакуацію держорганів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

13:23 У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни

13:20 Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

None 9 Лютий 13:53

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

None 9 Лютий 13:42

Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB