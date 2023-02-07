На Харківщині затримала експоліцейську, яка перейшла на бік ворога

На Харківщині затримали експоліцейську, яка перейшла на бік ворога
26-річна працівниця Національної поліції, яка на початку збройної агресії рф обіймала посаду інспектора з інформаційної підтримки в одному із районних відділів поліції ГУНП в Харківській області, наприкінці травня добровільно погодилась служити російсько-окупаційним військам.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
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Матеріали слідства
Вона з власної ініціативи написала заяву до окупаційної адміністрації агресора, уклала з її ватажком трудовий договір та була призначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного правоохоронного органу — так званого "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". На підтвердження отриманих посад окупанти видали їй відповідне посвідчення та поліцейську форму з фейковими шевронами.
"За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп'янськ 26-річна експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції". Згодом жінка добровільно обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)", — написано у повідомлені.
На цій посаді зловмисниця приймала від населення заяви та повідомлення про правопорушення, оформлювала відповідні документи, чим створювала умови для функціонування незаконного правоохоронного органу агресорів, забезпечувала становлення і зміцнення російської влади на тимчасово окупованій території Куп'янського району.
З окупантами зловмисниця співпрацювала до вересня, отримуючи за свою "службу" гроші в розмірі 45 тис. рублів на місяць.
З лав Національної поліції України жінка була звільнена у червні в рамках реалізації дисциплінарного стягнення.
Після визволення Збройними силами України Куп’янського району зрадниця почала переховуватися, адже не змогла виїхати разом з окупантами.
Затримання колаборантки
Оперативники СБУ затримали зрадницю в с. Старовірівка Куп'янського району. Після деокупації міста силами оборони України зловмисниця переховувалась від українського правосуддя в приватному будинку батьків.
Наразі за матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За такий злочин зрадниці загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Ми вже писали, що ДБР встановило росіян, які обстрілювали Харків улітку минулого року.
А також розповідали, що куп'янська влада спростовує чутки про евакуацію держорганів.