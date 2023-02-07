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В Харьковской области задержали экс-полицейскую, которая перешла на сторону врага

7 февраля 2023 15:40
оновлено: 15:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области задержала эксполицейскую, которая перешла на сторону врага
За работу на неприятеля она получала заработную плату – 45 тыс. рублей
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

26-летняя работница Национальной полиции, которая в начале вооруженной агрессии россии занимала должность инспектора по информационной поддержке в одном из районных отделов полиции ГУНП в Харьковской области, в конце мая добровольно согласилась служить российско-оккупационным войскам.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Она по своей инициативе написала заявление в оккупационную администрацию агрессора, заключила с ее предводителем трудовой договор и была назначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного правоохранительного органа — так называемого "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". В подтверждение полученных должностей оккупанты выдали ей соответствующее удостоверение и полицейскую форму с фейковыми шевронами.

"По данным следствия, после захвата российскими захватчиками г. Купянск 26-летняя экс-полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами. Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной "милиции". Впоследствии женщина добровольно заняла должность исполняющего обязанности инспектора штаба". В псевдоправоохранительном органе, а затем стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)",  написано в сообщении.

В этой должности злоумышленница принимала от населения заявления и сообщения о правонарушениях, оформляла соответствующие документы, чем создавала условия для функционирования незаконного правоохранительного органа агрессоров, обеспечивала становление и укрепление российских властей на временно оккупированной территории Купянского района.

С оккупантами злоумышленница сотрудничала до сентября, получая за свою "службу" деньги в размере 45 тыс. рублей в месяц.

Из рядов Национальной полиции Украины женщина была уволена в июне в рамках реализации дисциплинарного взыскания.

После освобождения Вооруженными силами Украины Купянского района предательница начала скрываться, потому что не смогла уехать вместе с оккупантами.

Задержание коллаборантки

Оперативники СБУ задержали предательницу в с. Старовировка Купянского района. После деоккупации города силами обороны Украины злоумышленница скрывалась от украинского правосудия в частном доме родителей.

По материалам СБУ, ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За такое преступление предательнице грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Мы уже писали, что ДБР установило россиян, которые обстреливали Харьков летом прошлого года.

А также рассказывали, что купянские власти опровергают слухи об эвакуации госорганов.

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