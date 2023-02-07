В Харьковской области задержала эксполицейскую, которая перешла на сторону врага

В Харьковской области задержали экс-полицейскую, которая перешла на сторону врага
26-летняя работница Национальной полиции, которая в начале вооруженной агрессии россии занимала должность инспектора по информационной поддержке в одном из районных отделов полиции ГУНП в Харьковской области, в конце мая добровольно согласилась служить российско-оккупационным войскам.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Материалы следствия
Она по своей инициативе написала заявление в оккупационную администрацию агрессора, заключила с ее предводителем трудовой договор и была назначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного правоохранительного органа — так называемого "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". В подтверждение полученных должностей оккупанты выдали ей соответствующее удостоверение и полицейскую форму с фейковыми шевронами.
"По данным следствия, после захвата российскими захватчиками г. Купянск 26-летняя экс-полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами. Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной "милиции". Впоследствии женщина добровольно заняла должность исполняющего обязанности инспектора штаба". В псевдоправоохранительном органе, а затем стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)", — написано в сообщении.
В этой должности злоумышленница принимала от населения заявления и сообщения о правонарушениях, оформляла соответствующие документы, чем создавала условия для функционирования незаконного правоохранительного органа агрессоров, обеспечивала становление и укрепление российских властей на временно оккупированной территории Купянского района.
С оккупантами злоумышленница сотрудничала до сентября, получая за свою "службу" деньги в размере 45 тыс. рублей в месяц.
Из рядов Национальной полиции Украины женщина была уволена в июне в рамках реализации дисциплинарного взыскания.
После освобождения Вооруженными силами Украины Купянского района предательница начала скрываться, потому что не смогла уехать вместе с оккупантами.
Задержание коллаборантки
Оперативники СБУ задержали предательницу в с. Старовировка Купянского района. После деоккупации города силами обороны Украины злоумышленница скрывалась от украинского правосудия в частном доме родителей.
По материалам СБУ, ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За такое преступление предательнице грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Мы уже писали, что ДБР установило россиян, которые обстреливали Харьков летом прошлого года.
А также рассказывали, что купянские власти опровергают слухи об эвакуации госорганов.