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На Харківщині затримали колаборанта, який добровільно працював на окупантів

7 березня 2024 09:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині затримали колаборанта, який добровільно працював на окупантів
Чоловік за ґратами. Фото: IStock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

56-річного мешканця Ізюму взяли під варту за фактом співпраці з окупаційною владою. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі за колабораційну діяльність

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

Досудове розслідування встановило, що протягом періоду окупації міста Ізюм, зазначений громадянин добровільно приєднався до співпраці з окупантами.

У травні 2022 року він отримав керівну посаду "начальника відділу з питань господарського та транспортного забезпечення адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району", налагодивши дружні стосунки з російськими військовими. Основною його функцією було відповідати за "чистоту та порядок" на окупованих територіях.

"Він видавав підлеглим інвентар та господарське приладдя для прибирання. Підозрюваний вів облік виданого та підписував документи для "звітів" окупаційній владі", — розповідають правоохоронці. 

На Харківщині затримали колаборанта, який добровільно працював на окупантів - фото 1
Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

Дії псевдопосадовця були викриті правоохоронцями.  Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть колаборанта, коригував ракетні удари РФ. 

Також ми писали про те, що СБУ повідомила про підозру священнику Черкаської єпархії УПЦ (МП). Він виправдовував агресію РФ, поширював кремлівські наративи і називав бійців полку "Азов" нацистами.

суд
Харківська область
прокуратура
Колаборант
Ізюм

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