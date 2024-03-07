В Харьковской области задержали коллаборанта, который добровольно работал на оккупантов

Мужчина за решеткой. Фото: IStock

56-летний житель Изюма был заключен под стражу по факту сотрудничества с оккупационными властями. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Досудебное расследование установило, что в течение периода оккупации города Изюм, гражданин добровольно присоединился к сотрудничеству с оккупантами.

В мае 2022 года он получил руководящий пост "начальника отдела по хозяйственному и транспортному обеспечению администрации города Изюм и Изюмского района", наладив дружеские отношения с российскими военными. Основной его функцией было отвечать за "чистоту и порядок" на оккупированных территориях.

"Он выдавал подчиненным инвентарь и хозяйственные принадлежности для уборки. Подозреваемый вел учет выданного и подписывал документы для "отчетов" оккупационным властям", — рассказывают правоохранители.

Задержан коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Действия псевдочиновника были разоблачены правоохранителями. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Николаевской области будут судить коллаборанта, корректировав ракетные удары РФ.

Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении священнику Черкасской епархии УПЦ (МП). Он оправдывал агрессию РФ, распространял кремлевские нарративы и называл бойцов полка "Азов" нацистами.