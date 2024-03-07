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В Харьковской области задержали коллаборанта, который добровольно работал на оккупантов

7 марта 2024 09:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области задержали коллаборанта, который добровольно работал на оккупантов
Мужчина за решеткой. Фото: IStock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

56-летний житель Изюма был заключен под стражу по факту сотрудничества с оккупационными властями. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Досудебное расследование установило, что в течение периода оккупации города Изюм, гражданин добровольно присоединился к сотрудничеству с оккупантами.

В мае 2022 года он получил руководящий пост "начальника отдела по хозяйственному и транспортному обеспечению администрации города Изюм и Изюмского района", наладив дружеские отношения с российскими военными. Основной его функцией было отвечать за "чистоту и порядок" на оккупированных территориях.

"Он выдавал подчиненным инвентарь и хозяйственные принадлежности для уборки. Подозреваемый вел учет выданного и подписывал документы для "отчетов" оккупационным властям", — рассказывают правоохранители.

В Харьковской области задержали коллаборанта, который добровольно работал на оккупантов - фото 1
Задержан коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Действия псевдочиновника были разоблачены правоохранителями. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Николаевской области будут судить коллаборанта, корректировав ракетные удары РФ.

Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении священнику Черкасской епархии УПЦ (МП). Он оправдывал агрессию РФ, распространял кремлевские нарративы и называл бойцов полка "Азов" нацистами.

суд
Харьковская область
прокуратура
Коллаборант
Изюм

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