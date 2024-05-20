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На Харківщині затримали колаборантів, які збирали інформацію про місця базування бійців ГУР

20 травня 2024 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині затримали колаборантів, які збирали інформацію про місця базування бійців ГУР
Співробітники СБУ затримали колаборантів. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Завдяки доказовій базі Служби безпеки сіли за грати учасники агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла на Харківщині. Зловмисники готували ракетні удари по базах спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомили в Службі безпеки України у понеділок, 20 травня.

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Готували ракетні удари по базах ГУР

Двоє російських агентів готували прицільні ракетно-бомбові удари РФ по місцях дислокації Сил оборони на території регіону.

Серед основних цілей ворога були пункти тимчасового базування спецпідрозділу "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України.

Зловмисники здійснювали спроби встановити координати базування спецпризначенців, об'їжджаючи на велосипедах місцевість навколо обласного центру та його передмістя.

"Під час таких поїздок особливу увагу звертали на знаки розрізнення українських захисників та фіксували їхні геолокації, щоб "прозвітувати" до ФСБ", — говориться у повідомленні.

СБУ запобігла злим намірам агентів

Співробітники Служби безпеки виявили розвідувальну діяльність російських агентів та у серпні 2023 року затримали їх "на гарячому" під час дорозвідки потенційної мішені.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам по 15 років тюрми з конфіскацією майна.

сбу затримала колаборанта
СБУ затримала колаборантів. Фото: СБУ

Що відомо про колаборантів

Засудженими є 19-ти і 21-річний безробітні харків’яни, мешканці житлового масиву Салтівка.

За співпрацю з окупантами російська ФСБ обіцяла своїм агентам грошову винагороду. Один з колаборантів планував у майбутньому вчитися в академії ФСБ.

Раніше ми повідомляли, що затримала інформатора російських загарбників. Він сприяв підготовці "прориву" ворожих військ на одній із найгарячіших ділянок фронту у Донецькій області.

За участь у терористичній організації "ДНР" засуджено жителя Одеської області. Чоловік воював проти України на Донеччині, за що тепер буде відбувати покарання у тюрмі. 

СБУ
війна
Харків
Україна
Колаборант
ГУР
ракетний удар

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