В Харьковской области задержали коллаборантов, собиравших информацию о местах базирования бойцов ГУР

Сотрудники СБУ задержали коллаборантов. Фото: СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности сели за решетку участники агентурной сети Федеральной службы безопасности России, действовавшей в Харьковской области. Злоумышленники готовили ракетные удары по базам спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 20 мая.

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Готовили ракетные удары по базам ГУР

Два российских агента готовили прицельные ракетно-бомбовые удары РФ по местам дислокации Сил обороны на территории региона.

Среди основных целей неприятеля были пункты временного базирования спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Злоумышленники предпринимали попытки установить координаты базирования спецназовцев, объезжая на велосипедах местность вокруг областного центра и его пригорода.

"Во время таких поездок особое внимание обращали на знаки различия украинских защитников и фиксировали их геолокации, чтобы "отчитаться" в ФСБ", — говорится в сообщении.

СБУ предотвратила злые намерения агентов

Сотрудники Службы безопасности обнаружили разведывательную деятельность российских агентов и в августе 2023 года задержали их "на горячем" во время доразведки потенциальной мишени.

По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала коллаборантов. Фото: СБУ

Что известно о коллаборантах

Осуждены 19-ти и 21-летний безработные харьковчане, жители жилого массива Салтовка.

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