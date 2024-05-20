Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области задержали коллаборантов, собиравших информацию о местах базирования бойцов ГУР arrow

В Харьковской области задержали коллаборантов, собиравших информацию о местах базирования бойцов ГУР

20 мая 2024 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области задержали коллаборантов, собиравших информацию о местах базирования бойцов ГУР
Сотрудники СБУ задержали коллаборантов. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Благодаря доказательной базе Службы безопасности сели за решетку участники агентурной сети Федеральной службы безопасности России, действовавшей в Харьковской области. Злоумышленники готовили ракетные удары по базам спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 20 мая.

Читайте также:

Готовили ракетные удары по базам ГУР

Два российских агента готовили прицельные ракетно-бомбовые удары РФ по местам дислокации Сил обороны на территории региона.

Среди основных целей неприятеля были пункты временного базирования спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Злоумышленники предпринимали попытки установить координаты базирования спецназовцев, объезжая на велосипедах местность вокруг областного центра и его пригорода.

"Во время таких поездок особое внимание обращали на знаки различия украинских защитников и фиксировали их геолокации, чтобы "отчитаться" в ФСБ", — говорится в сообщении.

СБУ предотвратила злые намерения агентов

Сотрудники Службы безопасности обнаружили разведывательную деятельность российских агентов и в августе 2023 года задержали их "на горячем" во время доразведки потенциальной мишени.

По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

сбу задержала коллаборанта
СБУ задержала коллаборантов. Фото: СБУ

Что известно о коллаборантах

Осуждены 19-ти и 21-летний безработные харьковчане, жители жилого массива Салтовка.

За сотрудничество с оккупантами российская ФСБ обещала своим агентам денежное вознаграждение. Один из коллаборантов планировал в будущем учиться в академии ФСБ.

Ранее мы сообщали, что задержала информатора российских захватчиков. Он способствовал подготовке "прорыва" вражеских войск на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области.

За участие в террористической организации "ДНР" осужден житель Одесской области. Мужчина воевал против Украины в Донецкой области, за что теперь будет отбывать наказание в тюрьме.

СБУ
война
Харьков
Украина
Коллаборант
ГУР
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024