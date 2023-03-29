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У Харкові затримали військових, які допомагали ухилянтам: подробиці схеми

29 березня 2023 13:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За свої "послуги" затримані просили від 3 до 5 тис. доларів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР

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Що з'ясували слідчі

Як зазначається у повідомленні відомства, вартість послуг ділків становила від 3 до 5 тис. доларів США. За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати їм відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.

ДБР затримання Харків

ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на п'ять років.

ДБР затримання Харків

"На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями", — йдеться у повідомленні. 

ДБР вивчає походження цих документів. Також наразі вживаються заходи щодо встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину.

ДБР затримання Харків

Яке покарання загрожує

Нині вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув. 

Також на початку березня прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Додамо, що на Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".

Також раніше повідомлялося, як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон

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