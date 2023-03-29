В Харькове задержали военных, которые помогали уклонистам: подробности схемы

За свои "услуги" задержанные просили от 3 до 5 тыс. долларов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и одного из военнослужащих территориальной обороны, которые за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Что выяснили следователи

Как говорится в сообщении ведомства, стоимость услуг дельцов составила от 3 до 5 тыс. долларов США. За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать им отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избегание призыва.

ГБР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которой они гарантировали отсрочку на пять лет.

"На встречу они принесли уже готовое заключение медицинско-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполнен военный билет с соответствующими сведениями", — говорится в сообщении.

ГБР изучает происхождение этих документов. Также принимаются меры по установлению других лиц причастных к совершению преступления.

Какое наказание грозит

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Также в начале марта пограничники на украинско-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.

Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".

Также ранее сообщалось, как будут наказывать украинских уклонистов, сбежавших за границу.