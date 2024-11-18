Прогноз погоди на Харківщині завтра, 19 листопада

Туман на дорозі. Ілюстративне фото: x-vymir.com

У Харкові та області у вівторок, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Водночас вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 19 листопада

Завтра в області буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с. А температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, вдень — +2+7 °С.

У Харкові день пройде також без істотних опаді, вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер прогнозують південно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, вдень — +5...+7 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, завтра на Львівщині можливий мокрий сніг та вранці ожеледиця. Синоптики попередили про морози до -4 °С.

Також народний синоптик Наталка Діденко заявила, що завтра в Україні очікується підвищення температури повітря.