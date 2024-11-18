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На Харьковщине завтра будет неблагоприятная погода для водителей

18 ноября 2024 14:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на Харьковщине завтра, 19 ноября
Туман на дороге. Иллюстративное фото: x-vymir.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Харькове и области во вторник, 19 ноября, буде облачно с прояснениями. В то же время днем столбики термометров поднимутся до +7 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра в области облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируется слабый туман.

Ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем — +2+7 °С.

В Харькове день пройдет без существенных осадков, ночью и утром будет слабый туман. Ветер прогнозируют юго-западное направление, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0 °С, днем +5...+7 °С.

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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, завтра во Львовской области возможен мокрый снег и утром гололедица. Синоптики предупредили о морозах до -4 °С.

Также народный синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

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