Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 10 грудня

На Харківщині завтра будуть морози та сніг, — синоптики
У Харкові та області у вівторок, 10 грудня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становитиме у межах -2...+4 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 10 грудня
Завтра на Харківщині очікується хмарна погода та дощ, місцями з мокрим снігом та подекуди буде ожеледиця.
За даними синоптиків, вітер східний, 7-12 м/с. Водночас температура повітря:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень -1...+4 °С.
У Харкові прогнозують аналогічні погодні умови, як в області. Відрізнятиметься лише температура повітря:
- вночі 0 °С;
- вдень +1...+3 °С.
Нагадаємо, сьогодні місцями пройдуть значні дощі у південно-західній частині, а в Карпатах навіть з мокрим снігом.
А в Києві вдень пройде помірний дощ, погода протягом дня буде хмарною.
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