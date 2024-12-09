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На Харківщині завтра будуть морози та сніг, — синоптики

9 грудня 2024 13:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 10 грудня
Сніг. Ілюстративне фото: Ґвара медіа
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у вівторок, 10 грудня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становитиме у межах -2...+4 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Завтра на Харківщині очікується хмарна погода та дощ, місцями з мокрим снігом та подекуди буде ожеледиця.

За даними синоптиків, вітер східний, 7-12 м/с. Водночас температура повітря:  

  • вночі -2...+3 °С; 
  • вдень -1...+4 °С.

У Харкові прогнозують аналогічні погодні умови, як в області. Відрізнятиметься лише температура повітря:

  • вночі 0 °С; 
  • вдень +1...+3 °С.
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Скриншот допису Харківського РЦГМ

Нагадаємо, сьогодні місцями пройдуть значні дощі у південно-західній частині, а в Карпатах навіть з мокрим снігом.

А в Києві вдень пройде помірний дощ, погода протягом дня буде хмарною.

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