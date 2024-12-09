Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 10 декабря

Снег. Иллюстративное фото: Ґвара медіа

В Харькове и области во вторник, 10 декабря, прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха будет составлять в пределах -2...+4 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода и дождь, местами с мокрым снегом и местами будет гололедица.

По данным синоптиков, ветер восточный, 7-12 м/с. В то же время температура воздуха:

ночью -2...+3 °С;

днем -1...+4 °С.

В Харькове прогнозируют аналогичные погодные условия как в области. Отличается только температура воздуха:

ночью 0 °С;

днем +1...+3 °С.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Напомним, сегодня местами пройдут сильные дожди в юго-западной части, а в Карпатах даже с мокрым снегом.

А в Киеве днем пройдет умеренный дождь, погода в течение дня будет облачной.