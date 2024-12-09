Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 10 декабря

На Харьковщине завтра будут морозы и снег, — синоптики
В Харькове и области во вторник, 10 декабря, прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха будет составлять в пределах -2...+4 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 10 декабря
Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода и дождь, местами с мокрым снегом и местами будет гололедица.
По данным синоптиков, ветер восточный, 7-12 м/с. В то же время температура воздуха:
- ночью -2...+3 °С;
- днем -1...+4 °С.
В Харькове прогнозируют аналогичные погодные условия как в области. Отличается только температура воздуха:
- ночью 0 °С;
- днем +1...+3 °С.
Напомним, сегодня местами пройдут сильные дожди в юго-западной части, а в Карпатах даже с мокрым снегом.
А в Киеве днем пройдет умеренный дождь, погода в течение дня будет облачной.
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