Прогноз погоди у Харкові та області на завтра, 20 грудня

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: comments.ua

У Харкові та області у п'ятницю, 20 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме вдень +2...+7 °С, опадів не прогнозують.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 20 грудня

Завтра в області буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі місцями прогнозують туман та ожеледицю на дорогах. За даними синоптиків, вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...+2 °С;

вдень +2...+7 °С.

У Харкові також п'ятниця пройде без істотних опадів, вітер буде такий самий — південно-західний, 5-10 м/с.

Водночас температура повітря становитиме:

вночі близько 0 °С;

вдень +3...+5 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Раніше народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала по-весняному теплу погоду в Україні завтра.

А за даними Укргідрометцентру, сьогодні лише у північно-східній частині місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.