Прогноз погоди у Харкові та області на завтра, 20 грудня

На Харківщині завтра потеплішає, але існуватиме небезпека
У Харкові та області у п'ятницю, 20 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме вдень +2...+7 °С, опадів не прогнозують.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 20 грудня
Завтра в області буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі місцями прогнозують туман та ожеледицю на дорогах. За даними синоптиків, вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -3...+2 °С;
- вдень +2...+7 °С.
У Харкові також п'ятниця пройде без істотних опадів, вітер буде такий самий — південно-західний, 5-10 м/с.
Водночас температура повітря становитиме:
- вночі близько 0 °С;
- вдень +3...+5 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала по-весняному теплу погоду в Україні завтра.
А за даними Укргідрометцентру, сьогодні лише у північно-східній частині місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
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