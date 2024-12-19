Прогноз погоды в Харькове на завтра, 20 декабря

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: comments.ua

В Харькове и области в пятницу, 20 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет днем +2...+7 °С, осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 20 декабря

Завтра в области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью местами прогнозируется туман и гололедица на дорогах. По данным синоптиков, ветер будет юго-западным, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...+2 °С;

днем +2...+7 °С.

В Харькове пятница также пройдет без существенных осадков, ветер будет таким же — юго-западным, 5-10 м/с.

В то же время температура воздуха составит:

ночью около 0 °С;

днем +3...+5 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Ранее народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала по-весеннему теплую погоду в Украине завтра.

По данным Укргидрометцентра, сегодня лишь в северо-восточной части местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.