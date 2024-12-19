Прогноз погоды в Харькове на завтра, 20 декабря

На Харьковщине завтра потеплеет, но будет существовать опасность
В Харькове и области в пятницу, 20 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет днем +2...+7 °С, осадков не прогнозируется.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 20 декабря
Завтра в области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью местами прогнозируется туман и гололедица на дорогах. По данным синоптиков, ветер будет юго-западным, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...+2 °С;
- днем +2...+7 °С.
В Харькове пятница также пройдет без существенных осадков, ветер будет таким же — юго-западным, 5-10 м/с.
В то же время температура воздуха составит:
- ночью около 0 °С;
- днем +3...+5 °С.
Ранее народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала по-весеннему теплую погоду в Украине завтра.
По данным Укргидрометцентра, сегодня лишь в северо-восточной части местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
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