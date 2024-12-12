Відключення світла завтра, 13 грудня у Харкові

На Харківщині завтра весь день будуть відключення — графіки
В Україні фіксують дефіцит електроенергії через російські обстріли та зниження температури повітря. Тому у п'ятницю, 13 грудня, у Харкові та області будуть застосовувати стабілізаційні відключення.
Про це повідомила пресслужба Харківобленерго у Telegram.
Відключення на Харківщині 13 грудня
Так, споживачі на Харківщині будуть розподілені за групами відключень:
- 1 група — з 12:00 до 15:00;
- 2 група — 15:00 до 18:00;
- 3 група — 18:00 до 21:00;
- 4 група — 21:00 до 00:00;
- 5 група — 06:00 до 09:00;
- 6 група — 09:00 до 12:00.
Нагадаємо, завтра також відключення світла відбуватимуться у Львові та області. Енергетики оприлюднили графіки для споживачів.
А у Києві в п'ятницю вимикатимуть електроенергію з 06:00 до 21:00.
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