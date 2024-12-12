Отключение света завтра, 13 декабря в Харькове

На Харьковщине завтра весь день будут отключения — графики
В Украине фиксируют дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и снижения температуры воздуха. Потому в пятницу, 13 декабря, в Харькове и области будут применять стабилизационные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго в Telegram.
Отключение на Харьковщине 13 декабря
Так, потребители на Харьковщине будут распределены по группам отключений:
- 1 группа — с 12:00 до 15:00;
- 2 группа — 15:00 до 18:00;
- 3 группа — 18:00 до 21:00;
- 4 группа — 21:00 до 00:00;
- 5 группа — 06:00 до 09:00;
- 6 группа — 09:00 до 12:00.
Напомним, завтра также отключение света будет происходить во Львове и области. Энергетики обнародовали графики для потребителей.
А в Киеве в пятницу будут выключать электроэнергию с 06:00 до 21:00.
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