Отключение света завтра, 13 декабря в Харькове

Энергетик. Иллюстративное фото: Unsplash

В Украине фиксируют дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и снижения температуры воздуха. Потому в пятницу, 13 декабря, в Харькове и области будут применять стабилизационные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго в Telegram.

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Отключение на Харьковщине 13 декабря

Так, потребители на Харьковщине будут распределены по группам отключений:

1 группа — с 12:00 до 15:00;

2 группа — 15:00 до 18:00;

3 группа — 18:00 до 21:00;

4 группа — 21:00 до 00:00;

5 группа — 06:00 до 09:00;

6 группа — 09:00 до 12:00.

Графики. Фото: Харьковоблэнерго

Напомним, завтра также отключение света будет происходить во Львове и области. Энергетики обнародовали графики для потребителей.

А в Киеве в пятницу будут выключать электроэнергию с 06:00 до 21:00.